Brasil registra mais 45.022 casos de Covid-19 e 1.605 mortes em 24h

Por Pedro Fonseca (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 1.605 novas mortes em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 535.838, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 45.022 novos casos de coronavírus, de acordo com a pasta. O total de infecções confirmadas no país avançou para 19.151.993.

Em termos globais e absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

No entanto, dados publicados pelo Imperial College de Londres nesta terça-feira voltaram a indicar uma desaceleração da doença no país.

Segundo a instituição britânica, a taxa de transmissão do vírus no Brasil recuou para 0,88 nesta semana, ante 0,91 na anterior -- o que representa a menor taxa de transmissão da Covid-19 no país em 2021. Quando o índice fica abaixo de 1, considera-se que há uma desaceleração do contágio.

De acordo com os dados do governo federal, o Brasil ainda reporta 17.770.617 pessoas recuperadas da Covid-19 e 845.538 pacientes em acompanhamento.

