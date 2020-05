Brasil registra recorde de 600 mortos por Covid-19 em 24 horas

247 - O Ministério da Saúde anunciou na tarde desta terça-feira, 5, que o Brasil registrou 7.921 mortes pelo novo coronavírus. Em 24 horas, foram mais 600 mortes anunciadas em decorrência da doença - o maior número de mortes diárias registrado desde o início da pandemia.

Atualmente, no mundo, o Brasil é o 3º com mais mortes diárias - atrás somente dos EUA e da Rússia - e o 9º com mais infectados. No total - oficialmente-, são 114.715 casos de pessoas infectadas pelo vírus no País, com 7.921 novos casos entre segunda e terça.

