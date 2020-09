Brasil registrou 4.777.522 infecções e 142.921 óbitos por Covid-19

247 - O Ministério da Saúde registrou nesta terça-feira, 29, novos 32.058 casos e 863 mortes por Covid-19. O Brasil soma, ao todo, 4.777.522 diagnósticos desde o início da pandemia e 142.921 óbitos causados pelo novo coronavírus.

São Paulo continua liderando, com 979.519 casos e 35.391 mortes. Em seguida, estão Bahia (308.252 casos e 6.697 mortes), Minas Gerais (292.291 casos e 7.259 mortes) e Rio de Janeiro (263.699 casos e 18.388 mortes).

Na segunda-feira, 28, o mundo ultrapassou o patamar de um milhão de óbitos pela Covid-19. O Brasil é o segundo país com o maior número de vítimas, atrás apenas pelos Estados Unidos. Nas infecções, o Brasil é o terceiro país, atrás não somente dos EUA - que lidera o ranking -, como também da Índia.

