Brasil se aproxima de 470 mil mortes por Covid-19

(ANSA) - O Brasil registrou 1.682 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 469.388 as vítimas da pandemia no país, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira (3).

Foram ainda 83.391 novos casos, totalizando 16.803.472 contágios.

Os números continuam a confirmar a tendência de alta no país, com um média móvel de 65,9 mil casos por dia e 1.816 vítimas. A taxa de letalidade da doença está em 2,8%, com um índice de mortalidade de 223,4 a cada 100 mil habitantes.

O estado de São Paulo continua a ser o que mais contabiliza casos, são 3.334.364, e falecimentos, 113.441, quando considerados os números absolutos. Além dos paulistas, outros quatro estados já ultrapassaram a barreira de 1 milhão de contaminações: Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. Santa Catarina se aproxima da marca, com 978.334 contágios confirmados.

Já nas mortes, a segunda posição em números absolutos é do Rio de Janeiro, com 51.320 mortes, seguido por Minas Gerais (40.880), Rio Grande do Sul (28.609) e Paraná (26.916).

Quando considerada a taxa de letalidade, o Rio é o que tem o maior índice, com 5,8%. Na sequência, aparecem São Paulo e Amazonas (3,4%) e Pernambuco (3,3%).

