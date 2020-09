Brasil soma 3.950.931 infectados e 122.596 mortos pela pandemia

247 - O Brasil registrou nesta terça-feira, 1º, mais 1.215 mortes e 42.659 pessoas infectadas pela Covid-19 em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, o País já soma 3.950.931 de infectados e 122.596 mortos pela pandemia do novo coronavírus desde o início da pandemia, em março.

O Brasil continua sendo o segundo mais afetado pela Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que registraram 6.064.409 infectados e 184.320 mortos. Porém, o Brasil é um dos países que menos realiza testes e, portanto, o número real deve ser maior que o oficial.

Os números do Ministério da Saúde indicam que, no País, o vírus infecta ume média de 40 mil pessoas por dia. Entretanto, segundo novo relatório do grupo de pesquisadores da universidade britânica Imperial College, que monitora a pandemia, o índice de transmissão diminuiu ficando em 0,94 nesta semana.

