Brasil supera EUA em mortes por Covid-19 a cada 100 mil habitantes

Revista Fórum - O Brasil ultrapassou os Estados Unidos em um ranking mundial. Mas não é uma boa notícia. O país agora é o 10º com mais mortes por covid-19 a cada 100 mil habitantes, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins desta quarta-feira (26). A instituição é referência mundial em estudos sobre a pandemia do novo coronavírus.

A Johns Hopkins aponta que, com as 116.580 mortes reportadas pelo Ministério da Saúde, o Brasil alcançou uma taxa de 55,65 óbitos por covid-19 a cada 100 mil habitantes. Os Estados Unidos, que até então estavam à frente do Brasil nessa lista, aparecem com uma taxa de 54,55, embora com um número maior de mortes totais: 178.486.

