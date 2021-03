Brasil tem escassez de médicos intensivistas: 33,500 profissionais seriam necessários para suprir demanda

247 - A falta de leitos de UTI é apenas um dos diversos problemas que pioram a situação da pandemia da Covid-19 no Brasil. Além disso, mostra um levantamento feito pela CNN Brasil, faltam médicos intensivistas para operar os leitos.

Seriam necessários ao menos 33,500 novos profissionais para suprir a alta demanda por internações.

Em todo o país, a situação é preocupante, considerando o aumento expressivo no número de casos e também a desigualdade entre as regiões. No Norte, a proporção de intensivistas para cada 10 mil habitantes é de 1,5. Já no DF, fica em 5,9.

