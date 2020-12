Brasil tem mais 23 mil casos confirmados de Covid-19 e 482 mortes

Com o resultado divulgado nesta sexta-feira, o Brasil acumula 190,48 mil mortos de Covid-19 e 7,45 milhões de casos. Há ainda 6,46 milhões de recuperados da doença e 2,35 mil em investigação edit

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira mais 22.967 casos confirmados de Covid-19 no país, com 482 novas mortes.

Com o resultado divulgado nesta sexta-feira, o Brasil acumula 190,48 mil mortos de Covid-19 e 7,45 milhões de casos. Há ainda 6,46 milhões de recuperados da doença e 2,35 mil em investigação.

O Estado de São Paulo teve registro de 3,6 mil novos casos, com 37 mortos. O Estado lidera a contagem de vítimas fatais da epidemia, com 45,8 mil mortos. O número acumulado de casos em São Paulo é de 1,42 milhão. O Rio de Janeiro está em segundo, com 24,9 mil mortos e 419,15 mil casos, enquanto Minas Gerais conta 11,6 mil vítimas fatais e 520,2 mil casos.

Segundo o ministério, o Ceará não informou os dados para o boletim desta sexta-feira por problemas técnicos.

