Brasil tem mais de 1,2 mil mortes por Covid pelo 4º dia consecutivo

(ANSA) - Pelo quarto dia consecutivo, o Brasil registrou mais de 1,2 mil mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), informa o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Nesta sexta-feira (19), foram 1.206 óbitos registrados em 24 horas, elevando o total de vítimas para 48.954 desde o início da pandemia.

O número foi atingido no dia em que o país bateu mais de um milhão de casos da Covid-19: são 1.032.913 contaminados até às 18h de hoje. Na comparação com ontem, são 54.711 novos infectados que entraram no sistema. Apenas os Estados Unidos haviam ultrapassado a marca.

No entanto, a taxa de letalidade caiu um pouco na comparação com a quinta-feira, chegando a 4,7% contra os 4,9% de ontem. Porém, a taxa de mortalidade aumentou para 23,3 pessoas a cada 100 mil habitantes e a de incidência subiu para 491,5 a cada 100 mil.

O estado de São Paulo continua liderando nos números absolutos, com 211.658 contaminados e 12.232 mortes - taxa de letalidade de 5,8%.

Mas, o Rio de Janeiro, que está na segunda colocação nos dados totais (93.378 e 8.595, respectivamente), tem a maior letalidade de 9,2%. Na terceira posição vem o Ceará, com 89.863 casos e 5.460 mortes.

