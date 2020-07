Brasil tem o maior número de mortes e casos de Covid-19 no mundo, segundo OMS

O mundo registrou nesta sexta-feira (31) um novo recorde diário de novos casos de coronavírus, com 6.812 mortes. Somente o Brasil registrou 1.212 óbitos edit

247 - Dados do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta-feira (31) sobre os casos da Covid-19 no país mostram que foram registradas 92.475 mortes pela doença no país, sendo 1.212 registros de óbitos incluídos nas últimas 24 horas.

O país tem 2.662.485 casos confirmados de contaminação, sendo 52.383 casos em 24 horas.

Além disso, o Ministério da Saúde apontou 725.959 pacientes em acompanhamento e 1.884.051 recuperados.

O mundo registrou nesta sexta-feira (31) um novo recorde diário de novos casos de coronavírus, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 24 horas, foram 292.527 casos e 6.812 mortes. Brasil foi o que mais registrou casos e mortes. Nos últimos 14 dias, a OMS registrou quatro recordes diário de novos casos.

