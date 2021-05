Brasil tem quase três mil mortes por Covid-19 em 24 horas e total chega a 411 mil

ANSA - O Brasil registrou 2.966 mortes e 77.359 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando os números totais de vítimas e contágios para 411.588 e 14.856.888, respectivamente, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta terça-feira (4).

Os dados representam uma queda em relação aos números de óbitos contabilizados na última terça-feira (27), quando foram 3.086 vidas perdidas em um dia, e um aumento na quantidade de casos, já que semana passada foram registradas 72.140 infecções diagnosticadas.

A taxa de letalidade continua em 2,8% a nível nacional. No entanto, o Rio de Janeiro é o estado com o maior índice no país, 6%, seguido de Pernambuco (3,5%), Amazonas (3,4%) e São Paulo (3,3%).

A média dos últimos sete dias de mortes está diminuindo levemente e está em 2.367. Já a de contágios apresentou um leve aumento, passando de 58.587 contaminações para 59.332.

O estado de São Paulo se mantém como o estado mais afetado pela pandemia em números absolutos, com 98.021 mortes, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

Já nos contágios, São Paulo continua liderando a lista, com quase 3 milhões de contaminações. No Top 5 do ranking também aparecem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia.

Em meio à falta de vacinas, o Brasil espera receber amanhã (5) mais 629 mil doses de imunizantes da Pfizer. O avião desembarcará no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). A nova remessa, vinda dos EUA, faz parte do calendário do mês de maio que fechará com 2,5 milhões de doses da Pfizer.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o novo coronavírus já infectou mais de 153 milhões de pessoas em todo o mundo. A marca é alcançada 15 meses após o surgimento do vírus na cidade chinesa de Wuhan.

Além disso, a quantidade de mortes por Covid-19 no mundo já ultrapassou 3 milhões.

