Brasil torna-se epicentro da pandemia e "vírus está vencendo a guerra"

247 - Quarto País do mundo no ranking em número de confirmações da coronavírus, o Brasil chegou a 271,8 mil casos, de acordo com levantamento do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 17.983 mortes provocadas pelo coronavírus, ocupando a sexta posição global na quantidade de óbitos.

O coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, Dimas Covas, afirmou nesta terça-feira (19) que "o vírus está vencendo a guerra". "Estamos perdendo essa batalha. O vírus está vencendo a guerra. Esses feriados, eu os vejo como dias de batalha, os dias mais importantes", disse.

De acordo com o site do governo federal que disponibiliza atualizações de casos da Covid-19, o estado de São Paulo registra 65.995 confirmações e 5.147 mortes provocadas pela doença.

