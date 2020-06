Brasil ultrapassa 1 milhão de casos de coronavírus

Linha do tempo do coronavirus no Brasil



-03/05: 100.000 casos confirmados

-21/05: 300.000 casos confirmados

-31/05: 500.000 casos confirmados

-08/06: 700.000 casos confirmados

-11/06: 800.000 casos confirmados

-16/06: 900.000 casos confirmados

-19/06: 1.000.000 casos confirmados