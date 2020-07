Brasil ultrapassa 60 mil mortes pelo coronavírus

247 - O Brasil registrou 1.038 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, ultrapassando 60 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo o Ministério da Saúde. Oficialmente, são 60.632 vítimas do vírus.

Além disso, nesta quarta-feira, 1º, também foram registrados mais 46.712 casos positivos da doença, chegando a um total de 1.448.753 pessoas infectadas desde março deste ano.

Rio de Janeiro ultrapassa 10 mil mortes

Boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que até hoje (1º) foram registrados 115.278 casos confirmados da Covid-19 e 10.198 óbitos pela doença causada pelo novo coronavírus no estado. Segundo a secretaria, existem ainda 996 mortes em investigação. Entre os casos confirmados, 95.028 pacientes se recuperaram até o momento. Em relação ao boletim da quarta-feira (30 de junho), houve aumento de 2.667 casos do novo coronavírus e de 118 óbitos.

O município do Rio de Janeiro responde pelo maior número de casos da doença (57.879), seguido de Niterói, com 6.377; São Gonçalo (5.103); Nova Iguaçu (3.347); Duque de Caxias (3.191); Itaboraí (2.532); Macaé (2.389); e Angra dos Reis (2.232). Em contrapartida, os municípios que apresentam os menores números de casos da covid-19 são Duas Barras (7), Rio das Flores (9) e São Sebastião do Alto (11).

Ainda de acordo com a secretaria, a capital fluminense detém a maior parte das mortes pela covid-19 (6.618). Em seguida, aparecem Duque de Caxias (446), São Gonçalo (441), Nova Iguaçu (346), São João de Meriti (217) e Niterói (208). Os municípios com apenas um óbito registrado pelo vírus são Areal, Cambuci, Cantagalo, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Itaperuna, Natividade, Pinheiral, Porto Real, Rio Claro, Rio das Flores e São Sebastião do Alto.

Fonte: Agência Brasil

São Paulo atinge marca de 15 mil óbitos

O estado de São Paulo atingiu nesta quarta-feira (1) a marca de 15 mil óbitos pelo novo coronavírus, de acordo com números da Secretaria Estadual da Saúde.

O estado tem 15.030 mortes, 267 registradas em 24 horas, e 289.935 casos confirmados da doença.

Apesar do alto número de mortes, a taxa está abaixo de projeções feitas para o mês de junho pelo Centro de Contingência Contra a Covid-19.

