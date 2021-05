Brasil ultrapassa marca de 450 mil mortos por Covid

247 - O Brasil totalizou nesta segunda-feira (24) 450.026 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.881. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -5% e indica tendência de estabilidade nos óbitos. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h desta segunda.

O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

