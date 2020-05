Brasil ultrapassa Rússia e é o 2º país com mais casos de coronavírus

O País registrou no total 21.048 óbitos pela doença, dentre as quais 1.101 nas últimas 24 horas. Foram registrados 20.803 novos casos de infecção nesta sexta-feira, 22, segundo o Ministério da Saúde edit

247 - O Brasil ultrapassou a Rússia e é o segundo país com mais casos de coronavírus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Desde o início de pandemia, o País registrou 330.890 contaminações pelo vírus, segundo o Ministério da Saúde. Além disso, nas últimas 24 horas, foram registradas 1.101 novas mortes e 20.803 novos casos de infecção.

Em duas semana, o Brasil saltou da sétima para a segunda posição entre os países com mais casos de coronavírus. No número de mortes pela doença, o País se encontra na sexta posição, atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália, da Espanha e da França. Porém, enquanto na Europa a pandemia já atingiu seu auge e está começando, aos poucos, a retrair, a América do Sul se tornou “um novo epicentro” do coronavírus, de acordo com Michael Ryan da Organização Mundial de Saúde.

