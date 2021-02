"Brasil viverá filme de terror na saúde", alerta Fábio Pannunzio

247 – "Vai ser um filme de terror. O colapso do sistema de saúde era absolutamente previsível. O ministro da Saúde foi avisado diversas vezes. Mas estamos mergulhando no caos sanitário. Falta leito para pobre e para rico. É uma tragédia construída – para deleite dos sádicos fascistas", aponta o jornalista Fábio Pannunzio, âncora da TV Democracia, diante da escalada de mortes no Brasil e da falta de leitos.

