Brasil volta a registrar mais de mil mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas

247 - O Brasil voltou a registrar nesta quinta-feira (17) mais de mil mortes nas últimas 24 horas causadas pela Covid-19. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, 1.092 pessoas perderam a vida no país para o coronavírus no último dia. Este é o maior número registrado desde 27 de junho.

Desde o início da pandemia, 184.827 óbitos foram contabilizados.

O país tem atualmente 7.110.434 casos de Covid-19 registrados, sendo 69.826 nas últimas 24 horas. O ministério informa que 6.177.702 pessoas se recuperaram da doença.

