Butantã informa que Ministério da Saúde vai assinar contrato para a compra de 54 milhões de doses da Coronavac

Dimas Covas, presidente do Instituto Butantã, afirmou que o governo federal vai assinar na próxima terça-feira um contrato para a compra do imunizante edit

247 - Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (29), em São Paulo, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, informou que o Ministério da Saúde vai assinar na terça-feira (2) umn contrato para a compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac.

A informação acontece dias depois do institudo cobrar posicionamento do governo federal e afirmar que iria exportar as 54 milhões de doses da CoronaVac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com a instituição, caso o governo não manifestasse interesse na compra do imunizante.

Os governadores também haviam pedido posicionamento do Ministério da Saúde para a compra do imunizante. “Solicito ao Governo Federal celebração de contrato de compra firme do total de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, assim como o estabelecimento de acordo visando à apresentação do cronograma para a entrega das próximas doses, o que possibilitaria aos estados e municípios maior capacidade de planejamento na vacinação”, disse o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), em ofício.

Mesmo com a resposta positiva do ministério, Dimas Covas afirmou ainda que há doses extras para exportação. De acordo com ele, essas unidades fazem parte de um quantitativo negociado pelo laboratório chinês Sinovac e há 500 mil doses reservadas para esses países.

O governo federal contratou 46 milhões de doses para serem entregues até abril. Desse total, já foram encaminhadas ao governo 8,6 milhões de unidades.

O conhecimento liberta. Saiba mais