Butantan pede à Anvisa autorização de uso emergencial de novo lote de 40 milhões de doses da CoronaVac

247 - O Instituto Butantan encaminhou nesta segunda-feira (18) um pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a autorização de uso emergencial de um novo lote da CoronaVac.

Desta vez, o lote conta com 40 milhões de doses. Desse montante, 4,8 milhões já estariam prontos para a distribuição. A solicitação, porém, de acordo com o governo de São Paulo, engloba também a autorização de mais 35 milhões de doses que ainda serão produzidas.

"Na manhã de hoje entramos com pedido de uso emergencial agora para todas doses de vacinas produzidas no Butantan. A primeira partida chegando a 4,8 milhões, já em disponibilidade à medida que for feita autorização. Esperamos que essa autorização aconteça o mais rápido possível. Uma vez aprovada, a produção será feita de acordo com essa autorização. Não haverá necessidade de todo lote ser requisitado. Poderemos chegar à produção adicional de 35 [milhões] e um pouquinho, descartando esses 4 milhões. Eventualmente no acréscimo que já foi inclusive mencionado ao ministério, 56 milhões de doses adicionais", disse o diretor do instituto, Dimas Covas, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Dimas Covas afirmou que foi orientação da Anvisa aguardar para fazer os dois pedidos de uso emergencial separadamente. "A Anvisa solicitou que primeiro terminasse um processo e na sequência aplicasse o segundo. A documentação é muito similar".

