Butantan: variante do coronavírus detectada em Sorocaba é mutação da cepa sul-africana

A paciente teve sintomas leves da Covid-19 e que evoluíram favoravelmente. Ela relatou não ter viajado recentemente dentro ou fora do Brasil edit

247 - A Prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, confirmou ontem (31) que a variante do novo coronavírus detectada na cidade é uma mutação da cepa sul-africana.

Na última sexta-feira (26), equipes do Instituto Butantan e da Vigilância Epidemológica foram à casa de uma família no bairro Paineiras, Zona Norte de Sorocaba, e coletaram as amostras. Nesta quarta, o Butantan divulgou o resultado.

Os sintomas começaram a ser apresentados no dia 5 de março, e foram leves e evoluíram favoravelmente.

Segundo a prefeitura, o filho não estava indo à escola e o pai estava de férias do trabalho. A mulher relatou não ter viajado recentemente dentro ou fora do Brasil.

As informações foram reportadas no G1.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.