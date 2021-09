Câmara Municipal de São Paulo aprova CPI da Prevent Senior

Apoie o 247

247 - A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quinta-feira (30) a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as ações da Prevent Senior na capital paulista durante a pandemia da Covid-19.

O requerimento foi apresentado pelo vereador Antonio Donato (PT). A comissão terá cinco membros. Líderes partidários têm o prazo de uma semana para indicar os vereadores que participarão da CPI. As informações são do G1.

Donato argumenta que, por conta do término próximo da CPI da Covid no Senado, o colegiado em Brasília não terá tempo de investigar as denúncias sobre a operadora de saúde.

“A conduta da empresa Prevent Senior no enfrentamento da Covid-19 pode ter levado a óbito diversos munícipes paulistanos, podendo inclusive estar caracterizado o crime de homicídio doloso a ser tipificado no quadro diretivo da citada empresa. Considerando por fim que a CPI da Pandemia instalada no Senado Federal, que apurou os gravíssimos fatos envolvendo a Prevent Senior, está em fase de encerramento, não podendo mais avançar nas necessárias investigações que o assunto requer, requeiro a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito”, disse o documento.

O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP) protocolou nesta segunda-feira (27) o pedido de instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para investigar o caso. Ele afirmou, em entrevista à TV 247, que o colegiado irá “buscar a verdade”. Confira abaixo:

