Cantor sertanejo buscava "bombar" sua carreira e revolveu fraudar compras de respiradores para o tratamento da Covid-19

247 - A Polícia Federal (PF) de Santos, no litoral de São Paulo, prendeu na manhã desta quarta-feira (31), o empresário e cantor sertanejo Almir Mattias, investigado por fraudar compras de respiradores para o tratamento da Covid-19 em Guarujá. Uma parte da fortuna desviada, segundo a PF, foi para tentar impulsionar a carreira musical de empresário. A reportagem é do portal G1.

A prisão foi realizada pela Operação Ar Puro, que investiga a aquisição de respiradores fraudados com dinheiro da União. De acordo com a PF, os equipamentos eram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por ter não serem eficientes no tratamento da doença respiratória causada pelo coronavírus.

Nesta quarta-feira, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e prisão na cidade de São Paulo. A Polícia Federal confirmou que Matias foi preso durante a manhã e levado para a sede da PF em Santos. Ele foi indiciado por vários crimes, entre eles corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A PF não divulgou quem são os outros alvos da Operação Ar Puro. Se condenados, os investigados devem cumprir penas que variam de 11 a 18 anos de reclusão e multa.

A Polícia Federal suspeita que organização criminosa era liderada pelo prefeito Valter Suman e a primeira-dama Edna Suman, e tinha o secretário de Educação, Marcelo Nicolau, como operador das transações.

