Casos sextuplicam entre adultos jovens na pandemia, diz Fiocruz

247 - O Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirmou nessa sexta-feira (26) que os números mais recentes apontaram um aumento de casos entre adultos jovens, movimento chamado de “rejuvenescimento” da pandemia pelos especialistas.

Na comparação da primeira semana epidemiológica do ano com a décima semana (7 a 13 de março), o número de casos aumentou 316%. Entre as faixas etárias de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos, a alta foi de 565%, 626% e 525%, respectivamente.

O aumento da quantidade de mortes foi de 223%, mas no caso das faixas de 30 a 39, 40 a 49 e 50 a 59 o incremento foi de 353%, 419% e 317%, respectivamente, de acordo com informação publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O observatório está monitorando a taxa de ocupação de leitos de UTI no País. Nesta semana, o diagnóstico mostrou que 24 Estados e o Distrito Federal registraram taxas iguais ou superiores a 80% de ocupação, 17 dos quais têm taxas maiores que 90%. Estão fora do patamar crítico o Amazonas, com ocupação de 79%, e Roraima, 64%. Entre as capitais, 19 estão com taxas maiores que 90%.

