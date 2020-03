Celebridades circulam fotos de médicos com marcas no rosto devido uso intenso de máscaras

247 - Celebridades estão fazendo circular nas redes fotos de médicos de diferentes locais com marcas no rosto por conta do uso intenso de máscaras de proteção.

"A testa, o nariz, o pescoço e o rosto ficam marcados pelas máscaras apertadas e, às vezes, têm até cortes. Muitos colegas simplesmente dormem nas cadeiras depois dos turnos, porque estão cansados ​​demais para andar", disse uma profissional da saúde da província chinesa de Hubei, identificada como Yao, à BBC News.

Médicos por todo o mundo trabalham incessantemente no combate ao coronavírus.