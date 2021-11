"Certas pessoas parecem correr maior risco", diz médica sobre Ômicron

Em entrevista à TV, médica que percebeu nova variante na África do Sul explicou diferença de sintomas entre a Ômicron e versões anteriores edit

Por Bethânia Nunes, Metrópoles - As pessoas mais jovens parecem correr maior risco de serem infectadas pela Ômicron, a nova variante do coronavírus, e apresentar sintomas diferentes do esperado para a Covid-19, segundo disse a médica Angelique Coetzee, nesta segunda-feira (29/11), ao programa Good Morning Britain, da televisão inglesa.

A presidente da Associação Médica da África do Sul foi a primeira a identificar casos da variante no país e alertar o painel consultivo ligado ao governo de que poderia haver uma nova variante se espalhando.

O sinal de alerta para o surgimento de uma nova linhagem do vírus apareceu quando a médica observou o aumento significativo de pacientes com 40 anos ou menos nos consultórios, com sintomas diferentes dos habituais.

