“CFM precisa ser chamado à responsabilidade”, diz médico Sérgio Zanetta sobre recomendação da cloroquina

247 - O médico sanitarista Sérgio Zanetta, em entrevista à TV 247, afirmou que o Conselho Federal de Medicina (CFM) “precisa ser chamado à responsabilidade” por sua omissão no combate ao suposto tratamento precoce contra Covid-19, exaltado por alguns profissionais da área.

A posição quase que neutra do CFM representa, segundo o professor de Saúde Pública do Centro Universitário São Camilo, “conivência” do órgão com a prática de recomendação do falso tratamento contra a Covid-19, muitas vezes baseado no uso de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e outros medicamentos.

Para Zanetta, a postura do órgão é resultado de uma posição exclusivamente política. “Existe uma maioria política que se cristalizou no CFM, e é uma maioria que é representada politicamente pelo presidente e vice-presidente do CFM, que só agem dessa maneira por inspiração estritamente política. Quando têm que se pronunciar tecnicamente, fazem questão de dizer que não apoiam, que o tratamento é ineficaz. Mas ao não agir, estão deixando de enfrentar um problema de orientação ética para a categoria médica em todo o país”.

