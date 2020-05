Covid-19: chegam ao Brasil duas toneladas de materiais médicos doados pela China

Caixas com roupas de proteção, máscaras cirúrgicas, óculos de segurança, luvas, entre outros materiais chegaram nesta segunda-feira 18 no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo edit

247 - A China doou mais duas toneladas de materiais médicos ao Brasil, que chegaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta segunda-feira 18.

As caixas contêm máscaras cirúrgicas, óculos de segurança, luvas, entre outros materiais para profissionais que atuam no combate à Covid-19, informou pelo Twitter o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming.

“Com união e solidariedade, os dois povos venceremos a pandemia de Covid-19”, escreveu Wanming, o mesmo que respondeu recentemente a ataques feitos pelo deputado Eduardo Bolsonaro contra o país asiático e exigiu pedido de desculpas.

Chegaram hoje ao aeroporto GRU de São Paulo 2+ toneladas materiais médicos doados pelo governo chinês ao Brasil : roupas de proteção, máscaras cirúrgica, óculos de segurança, luvas, etc. Com união e solidariedade, os dois povos venceremos a pandemia de Covid-19. @minsaude pic.twitter.com/78h6PMf8NT — Yang Wanming (@WanmingYang) May 18, 2020

