Chile anuncia quarentena total em Santiago a partir de sábado

A Região Metropolitana da capital chilena, com mais de 7 milhões de pessoas, interrompe todas as atividades em tentativa do governo de conter a contaminação pelo coronavírus, que está em alta

247 - As autoridades sanitárias do Chile informaram nesta quinta-feira (10), que a Região Metropolitana de Santiago, onde habitam mais de 7 milhões de pessoas, entrará novamente em quarentena total no sábado, devido ao aumento de casos de Covid-19 e ao colapso do sistema de saúde.

O Chile, onde a Covid já matou mais de 30 mil, realiza um dos processos de vacinação mais bem-sucedidos do mundo. Mais de 11,2 milhões dos 19 milhões de habitantes do país já receberam ao menos uma dose das vacinas contra o novo coronavírus.

“Embora em nosso país tenhamos visto alguma estabilização dos casos e em algumas regiões tendências positivas, a Região Metropolitana nos preocupa mais pelo número de habitantes e de leitos críticos”, disse a subsecretária de Saúde Pública, Paula Daza, segundo o Estadão.

A situação hospitalar em Santiago está no limite, com 98% dos leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ocupados.

