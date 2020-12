Chile pode iniciar vacinação contra Covid-19 na próxima semana

Segundo o presidente do país, Sebastián Piñera, o processo de imunização deve começar pelas pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus edit

247 - O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou neste domingo (20) que o país deve iniciar o processo de vacinação contra a Covid-19 já na próxima semana.

“Esperamos iniciar o processo de vacinação no Chile na próxima semana e vamos começar com as pessoas que estão na linha de frente, nas unidades críticas, atendendo os pacientes críticos”, falou.

Na quarta-feira (16), o órgão regulador chileno aprovou o uso emergencial da vacina da Pfizer.

O Chile deve ser o primeiro país da América do Sul a começar a imunização.

O conhecimento liberta. Saiba mais