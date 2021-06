China chega à marca de 1 bilhão de doses da vacina aplicadas

247 - A China já administrou mais de 1 bilhão de doses da vacina contra a Covid-19, o que torna mais próxima a meta de imunizar 40% da população até o fim de junho, informou a Comissão Nacional de Saúde do país.

Como a maior parte das vacinas utilizadas pela China é de duas doses, não se sabe ao certo a porcentagem da população que está imunizada integralmente.

O programa de vacinação na China começou em julho do ano passado. A vacinação de grupos prioritários foi completada em fevereiro.

Segundo uma estimativa da AFP, 2,5 bilhões de doses foram aplicadas ao redor do mundo até o momento. Ou seja, a China é responsável por mais de um terço de todas as doses administradas no mundo.

O país asiático utiliza, em grande parte, as vacinas das farmacêuticas nacionais Sinopharm e Sinovac. Ambas estão aprovadas para serem aplicadas em crianças em adolescentes.(Com informações do Russia Today).

