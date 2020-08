China diz que detectou coronavírus em frango importado do Brasil

Governo local de cidade do sul da China diz que uma amostra de asa de frango congelada importada do Brasil testou positivo para o coronavírus edit

247 - O governo da cidade de Shenzhen, no sul da China, informou que frango importado do Brasil testou positivo para coronavírus. A descoberta foi feita após uma pequena amostra da superfície ser retirada do lote e testada por centros locais de controle de doenças na última quarta-feira (12).

As autoridades de saúde de Shenzhen estão rastreando e testando todos os funcionários que podem ter entrado em contato com o produto alimentício contaminado, além de também testarem outros alimentos armazenados perto do lote infectado. Todos os resultados foram negativos, disse o governo, informa o Estadão.

A China informou na quarta que o coronavírus também foi encontrado na embalagem de camarões importados do Equador, sendo que várias outras cidades relatam casos de frutos do mar contaminados desde junho.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.