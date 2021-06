China já aplicou mais de 700 milhões de doses de vacinas contra Covid-19

247 - De acordo com o site oficial da Comissão Nacional de Saúde da China, em 2 de junho, 31 províncias (regiões autônomas e municípios) informaram que um total de 704.826 milhões de doses da vacina contra Covid-19 haviam sido administradas.

Os dados revelam que, em 2 de junho, o volume de vacinações em um único dia do imunizante contra Covid-19 em todo o país atingiu 22.918 milhões de doses - um recorde no volume de vacinações em um único dia, informa o Diário do Povo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.