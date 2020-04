China lança manual sobre coronavírus em português com orientações precisas para cada família e pessoa (leia versão integral)

247 - A versão em português do “Manual de Controle e Prevenção da COVID-19”, segundo o doutor Wenhong Zhang, médico chinês especialista em doenças infecciosas e referência no tratamento do novo coronavírus, começou a ser distribuída gratuitamente pela internet em formato PDF.

O livro concentra informações importantes em um único material de forma compreensível para o público e apresenta detalhes de experiências e práticas bem-sucedidas no combate ao coronavírus na China. Com uma linguagem simples e uso de imagens, o livro explica sobre o novo coronavírus, quais são as fontes de infecção e transmissão, período de incubação, sintomas e tratamento, e quais os grupos risco.

O livro aborda também as formas de prevenção em casa, no período de quarentena, e orienta sobre o uso de máscara, luvas e óculos de proteção. O manual traz informações sobre a forma correta de lavar as mãos, cuidados ao pegar o elevador, uso de ar-condicionado, a higiene dos animais de estimação, e protocolo de contato próximo com pessoas infectadas. Esclarece ainda sobre desinfeção e higiene em casa; cuidados ao pegar transporte e frequentar locais públicos, e prevenção no ambiente de trabalho. Por fim, o livro aborda sobre cuidados com gestantes e crianças, e quando é necessário procurar ajuda em um hospital.

Veja o sumário do livro e, a seguir, o PDF com sua íntegra

APRESENTAÇÃO

Breve introdução sobre o vírus

Fonte de Infecção

Via de transmissão

Grupos com maior risco de infecção

Período de incubação

Sintomas

Tratamento

Prognóstico

PRINCIPAIS TERMOS SOBRE PREVENÇÃO

Cumprimento

Como cumprimentar as pessoas?

Quarentena em casa

Por que fazer quarentena em casa?

Quem precisa fazer quarentena em casa?

Como se isolar em casa?

Desinfecção

Secreções e excreções

Condição para sair da situação de isolamento

Máscara

Quando usar máscara?

Qual tipo de máscara usar?

Como usar máscara corretamente?

Pode usar máscara com válvula?

Em quanto tempo precisa trocar a máscara?

É necessário utilizar máscara descartável?

Como descartar máscara utilizada?

Como armazenar máscara reutilizada?

Como escolher máscara para gestantes e crianças?

O que fazer se os idosos e os pacientes com outras doenças

se sentirem desconfortáveis em usar de máscaras?

Luva

É preciso usar luva no dia a dia?

Óculos de Proteção

É preciso usar óculos de proteção no dia a dia?

Desinfecção

Quais são as formas para desinfectar?

Quais são os métodos para desinfecção domiciliar?

Desinfecção dos itens resistentes ao calor

Lavar as mãos

Quando se deve lavar as mãos?

Com o que lavar as mãos?

Como lavar as mãos?

Tosse

O que fazer?

Formas de se autoavaliar

Transmissão fecal-oral

O Covid-19 pode ser transmitido por via fecal-oral?

No elevador

Preciso usar máscara no elevador? Existe risco ao apertar

botão?

Ar-condicionado

Ligar ou desligar o ar-condicionado?

Animais de estimação

Animal de estimação pode transmitir o Novo Coronavírus?

Como desinfectar animal de estimação ao voltar para casa?

Os animais podem brincar fora de casa?

É necessário isolar o animal de estimação se tiver contato

com algum caso suspeito?

Contato próximo

Quais pessoas podem ser classificadas como grupo de

contato próximo

Como saber se você é um contato próximo?

O que a pessoa que teve contato próximo precisa se

atentar?

MEDIDAS PARA PREVENIR COVID-19 EM SITUAÇÕES

DIFERENTES

Em casa

Como fazer prevenção em casa?

Como fazer desinfecção em casa?

Tomar remédios para gripe ou febre ou tomar conhaque

com limão e mel pode prevenir o Novo Coronavírus?

Quais são os cuidados para a alimentação?

Produtos comprados em supermercado precisam ser

desinfetados?

As comidas entregues são seguras? É necessário desinfectar?

Como lidar com as correspondências oriundas de regiões

que tiveram grande quantidade de casos confirmados?

Tomar banho com água quente e sauna podem matar

o vírus?

É seguro ligar ar-condicionado dentro de casa?

Condomínios com casos confirmados

O vírus pode estar em instalações públicas, tais como

corrimão, equipamentos públicos do bairro?

Existe algum risco de infecção ao usar o elevador?

Lixos usados por pacientes infectados podem transmitir

vírus?

Ao sair de casa

O que precisa se atentar ao sair de casa?

No que é necessário prestar atenção quando voltar da rua?

Como se prevenir nos exercícios ao ar livre?

Manual de Prevenção e Controle da Covid-19

12

O que precisa se atentar ao usar transporte público?

Como se proteger dentro de transporte particular com

vários passageiros?

O que precisa se atentar ao pegar trem e avião?

Volta ao trabalho

Pessoas que estiveram em regiões que tiveram epidemia

(China, Itália, Irã, Coreia do Sul, etc.) nas últimas duas

semanas, o que fazer antes de voltar ao trabalho?

Ir ao trabalho

Há risco ao pegar o elevador?

O que fazer ao entregar ou pegar arquivos?

É preciso desinfetar celulares, telefones fixos e teclados?

Como fazer prevenção quando diversas pessoas trabalham

no mesmo escritório?

Precisa usar máscara nas reuniões?

Pode ligar o ar-condicionado central do escritório?

Se sim, precisa de desinfecção?

Quais cuidados precisam ser tomados ao fazer uma viagem

a trabalho ou receber visitantes de fora?

Lugares públicos

Como tomar precauções ao ir a locais de compras

(supermercado, sacolão)?

Como se prevenir no hospital?

Como se prevenir no restaurante?

Atendimento hospitalar

Em casos de suspeita de sintomas, quando devo ir para

o hospital?

Que precauções devo tomar?

Gestantes podem continuar a fazer as consultas pré-natais?

Crianças podem tomar vacina durante a epidemia?

