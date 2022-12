China registra 37 milhões de casos de Covid-19 em um dia, segundo relatório

Apoie o 247

247 - Quase 37 milhões de pessoas na China podem ter sido infectadas com o vírus da Covid-19 em um único dia desta semana, informou a agência de notícias Bloomberg, citando atas de uma reunião interna da Comissão Nacional de Saúde do país realizada na quarta-feira (22). A figura torna o surto no país o maior do mundo.

Segundo o relatório, publicado nesta sexta-feira (23), cerca de 18% da população do país (248 milhões de pessoas) provavelmente contraiu o vírus nos primeiros 20 dias de dezembro.

O contágio acelerado se dá em meio ao afrouxamento das restrições impostas por Pequim para conter o vírus, após protestos populares. Sob a política de Covid-zero, as autoridades do país isolavam comunidades inteiras caso um único caso positivo fosse registrado. Agora, a China interrompeu as políticas de teste em massa e não reporta mais casos assintomáticos.

