Cidade chinesa de Wuhan detecta coronavírus em carnes congeladas do Brasil

247 - O Departamento Municipal de Controle e Prevenção de Doenças de Wuhan, na China, detectou coronavírus em carnes congeladas importadas do Brasil e do Uruguai. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (7) pelo site chinês Diário do Povo. A cidade chinesa foi o primeiro epicentro da Covid-19 no mundo.

O coronavírus foi detectado em uma amostra de lombo de porco congelado importada do Brasil em um lote da empresa SEAA ALIMENTOS LTDA.

O lote do Brasil - de 1.527 caixas (cerca de 18kg / caixa), 27,49 toneladas - entrou em Shanghai em 28 de junho e ficou temporariamente armazenado no porto de Yangshangang de Shanghai. Depois partiu para Wuhan em 27 de julho, entrando no frigorífico de Changjing em Baishazhou, distrito de Hongshan em 29 de julho.

