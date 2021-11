Cidade de São Paulo chega a 100% da população adulta completamente vacinada contra Covid-19

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A imunização completa contra a Covid-19 atingiu toda a população adulta da cidade de São Paulo nesta quarta-feira (24), segundo informa a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal.

O Brasil atingiu a marca de 80% da população adulta com o esquema vacinal completo. O estado que apresenta o maior percentual de adultos que já receberam as duas doses ou a dose única é São Paulo, com 94,44%. Na outra ponta está Roraima, com apenas 44,42%, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O vacinômetro municipal de São Paulo estima a população adulta paulistana em pouco mais de 9,2 milhões de pessoas. Entre eles, 13% já tomaram a dose de reforço contra o coronavírus.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE