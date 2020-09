Cientistas da UFRJ descobrem paciente infectada com coronavírus por cinco meses

247 - Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) descobriram um caso em que o novo coronavírus se manteve ativo por cinco meses no organismo de uma pessoa infectada, segundo o G1. Os cientistas também identificaram que ele pode ser transmitido mesmo após a segunda semana de infecção.

De acordo com a chefe do Departamento de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da UFRJ e coordenadora do Centro de Triagem e Diagnóstico da Covid-19 na universidade, Teresinha Marta Castineiras, o estudo mostrou que é falso que o novo coronavírus perde a capacidade de transmissão após a segunda semana do contágio.

