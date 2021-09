Cinco estados estão sem doses da AstraZeneca

Apoie o 247

247 - Os estados do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo registraram falta da vacina da AstraZeneca para a segunda dose da imunização contra covid-19. De acordo com informações do UOL, os estados aguardam novas remessas do Ministério da Saúde.

Em São Paulo, o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, informou que se 340 mil doses não forem entregues, as pessoas que estão nas faixas etárias previstas para esta e a próxima semana não serão imunizadas.

A secretaria estadual de Saúde do Rio Grande do Sul informou que alguns municípios poderão ficar com indisponibilidade de estoque para completar o esquema vacinal da sua população. O estado recebeu 39% das doses da AstraZeneca referente a uma remessa necessária para até o dia 23 deste mês.

O Ministério da Saúde informou que "não deve quantitativo de segunda dose das vacinas covid-19 a nenhum estado brasileiro".

