Clínicas privadas não terão acesso a vacinas contra a Covid-19 até o segundo semestre de 2021, diz associação

247 - As clínicas privadas de São Paulo não têm previsão de quando receberão vacinas contra a Covid-19. Sendo otimista, a previsão da chegada dos imunizantes é no segundo semestre de 2021, porém existe a previsão das vacinas chegarem apenas em 2022, segundo a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC).

“Estamos recebendo inúmeras ligações diariamente, muitas pessoas pedem para ser colocadas em listas de espera”, contou a enfermeira Fernanda Gomes Pereira Rosa, diretora da ImunoVacin. “Por enquanto, não há nenhuma previsão concreta sobre quando teremos as vacinas; então não posso fazer listas de espera, alimentar a esperança da população desse jeito.”

“Somente num segundo momento, quando houver um excedente de produção, será aberta a negociação com o mercado privado”, explicou Barbosa. “E isso está certo. A atitude correta é priorizar quem mais precisa da vacina”, disse o presidente da ABCVAC, Geraldo Barbosa.

“Nada disso ocorrerá a curto prazo”, frisou Barbosa. “Mesmo que o governo brasileiro não compre as vacinas da Pfizer e da Moderna, as duas farmacêuticas só estão negociando com governos, não vão vender para a rede privada neste momento.”

