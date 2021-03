Com 3.780 mortes por Covid-19 em 24 horas, Brasil bate novo recorde

O país se aproxima cada vez mais da marca de quatro mil mortes diárias pela doença. Até agora, a pandemia matou 317.646 no Brasil edit

247 - Novamente, o Brasil bateu recorde no número de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram 3.780 mortes no último dia, totalizando 317.646 vítimas fatais da pandemia no país, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta terça-feira (30).

Em relato publicado pelo jornal Valor Econômico, o médico Drauzio Varella afirmou que o Brasil vive um completo caos hospitalar e pode chegar aos 400 mil óbitos já no mês de maio.

No último dia foram contabilizados também 84.494 novos diagnósticos de coronavírus, totalizando 12.658.109.

