Com contingente populacional parecido com São Paulo, Cuba tem apenas 146 mortes e mostra exemplo no combate à pandemia

247 - Cuba, pequena ilha caribenha, está dando exemplo de como se combater a pandemia do novo coronavírus. Das mais de 1,8 milhões de mortes pela Covid-19, apenas 146 ocorreram no país, que tem cerca de 11 milhões de habitantes.

A ilha registrou cerca de 12 mil infectados desde o início da pandemia. A cidade de São Paulo, que é bem mais desenvolvida, mas tem um contingente populacional parecido, já registrou mais de 400 mil casos e cerca de 15 mil mortes.

“Devido à expertise cubana, o sistema de saúde está baseado há mais de seis décadas no aprimoramento de um trabalho efetivo da Atenção Primária de Saúde, cujo foco está na prevenção e detecção precoce de doenças. Uma estratégia que gera alto padrão de qualidade sem demandar grandes recursos, pois assim é mais fácil e econômico atender as demandas existentes. Na ilha, tanto os profissionais de saúde e a população estão acostumados com visitas preventivas regulares. Inclusive, por outras epidemias, como a de dengue, que são frequentes por lá”, diz Camila Negreiros, que se graduou na Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) em 2008.

“Em vez de esperar chegar os doentes aos hospitais, os profissionais de saúde vão às casas no que se chama de busca ativa epidemiológica. Os contatos e casos suspeitos são transferidos para centros de isolamento – enquanto realizavam testes para descartar ou confirmar a doença – e os doentes são internados em hospitais que estavam preparados para recebê-los”, explica a médica brasileira à Carta Capital.

“Cuba pode se permitir uma eficiente busca ativa epidemiológica, pois a ilha tem uma das mais altas relações de médicos por habitantes do continente americano”, afirma.

A ilha também busca desenvolver uma vacina própria contra a Covid-19.

