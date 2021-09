Com Covid-19, Erasmo Carlos é internado

247 - Internado nesta terça-feira, 31 de agosto, para tratar da Covid-19, o cantor e compositor Erasmo Carlos, de 80 anos, está evoluindo bem e em um momento importante do tratamento. A equipe do cantor explicou que a internação se deu para que Erasmo ficasse ao alcance dos médicos caso haja alguma necessidade. A informação é do portal Extra.

"Essas 48 horas são preocupantes, pra gente ficar orando mesmo, porque essa doença é fogo, pode de uma hora para outra tomar conta. Mas está tudo sob controle, ele está sem febre, está bem. Tudo dentro do esperado. Sem maiores preocupações", informou.

O cantor está no oitavo dia, depois dos primeiros sintomas da doença. Ainda segundo sua equipe, ele está um pouco ofegante, o que também era esperado, já que a Covid-19 é uma doença que afeta o sistema respiratório e Erasmo fumou por muitos anos de sua vida.

