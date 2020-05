Com mais de 22,7 mil mortes por coronavírus, Brasil tem 365.213 casos confirmados

Atrás apenas dos Estados Unidos, Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de países com o maior número de casos confirmados da Covid-19 edit

247 - As secretarias estaduais de saúde divulgaram o registro de 365.213 casos confirmados da Covid-19, com 22.746 mortes provocadas pela doença no Brasil, até 7h da manhã desta segunda-feira (25). O levantamento é do portal G1.

O último balanço do Ministério da Saúde, que foi divulgado no domingo (24), aponta 363.211 casos confirmados e 22.666 vítimas fatais do novo coronavírus.

O Brasil continua ocupando a segunda posição no ranking mundial de países com o maior número de infectados, atrás apenas dos Estados Unidos, acrescenta a reportagem.

Todas as 20 cidades que possuem as maiores taxas de mortalidade do país estão localizadas nas regiões norte (15) e nordeste (5).

