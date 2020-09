Com medidas de segurança, volta às aulas não agravou pandemia, indica OMS

247 - O jornalista Jamil Chade, em sua coluna no portal UOL, escreve que “OMS, Unicef e Unesco apelam aos governos para que coloquem a abertura de escolas, e não bares e eventos de massa, como prioridade. Segundo as entidades, não existem evidências suficientes ainda para declarar que foi a reabertura de escolas que agravou a transmissão da covid-19 em uma comunidade, desde que as medidas de proteção e de saúde forem adotadas”.

Segundo o jornalista, “a constatação faz parte do novo guia publicado nesta segunda-feira pela OMS, Unesco e pela Unicef sobre a retomada das aulas e o papel do sistema de ensino em meio a uma pandemia”.

“Mas qualquer decisão de reabrir as escolas precisa ser seguida por um detalhado plano de preparação do local e estratégias para as diferentes idades de alunos. No centro do debate está a taxa de transmissão local da doença”, acrescenta.

