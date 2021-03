Com vacinação, média móvel de casos de Covid-19 nos EUA cai 75% em relação a janeiro

Metrópoles - A média móvel de novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos diminuiu 74,9% no início de março, em comparação ao maior pico registrado no mês de janeiro deste ano, de acordo com reportagem do G1.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o índice de 249.360 contaminações (11 de janeiro) caiu para 62.555 (3 de março).

O órgão de saúde americano afirma também que a média semanal de internações de pacientes com coronavírus teve queda de 67%: de 16.540 (9 de janeiro) para 5.490 (2 de março).

