Comissão Arns compara presidente do CFM a Pôncio Pilatos por liberar remédio ineficaz contra a covid-19

Na mensagem, é dito ainda que a eventual responsabilização do CFM na Justiça Federal, a pedido da Defensoria Pública da União (DPU), poderá fazer justiça aos mortos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – "O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Ribeiro, é comparado a Pôncio Pilatos em nota na qual a Comissão Arns manifesta 'espanto e indignação' diante da postura dele a favor do uso de medicamentos ineficazes contra a Covid-19, como a cloroquina e a hidroxicloroquina", informa o jornalista João Paulo Saconi , no Globo.

"Para o grupo, Ribeiro se exime de responsabilidade ao reiterar que o CFM 'nada recomenda', apenas 'liberou o uso das drogas'. Além disso, os signatários da nota consideram que, em vez de garantir a autonomia médica, a autarquia incentivou a classe ao erro, por motivações políticas e sem critérios científicos", prossegue.

"O texto da fundação Arns é assinado por intelectuais, como os filósofos Sueli Carneiro e Vladimir Safatle, e ainda os ex-ministros José Carlos Dias e José Gregori (Justiça), Luiz Carlos Bresser-Pereira (Fazenda), Paulo Vanucchi e Paulo Sérgio Pinheiro (Direitos Humanos). Na mensagem, é dito ainda que a eventual responsabilização do CFM na Justiça Federal, a pedido da Defensoria Pública da União (DPU), poderá fazer justiça aos milhares de brasileiros mortos pela Covid, bem como profissionais de saúde que seguem na linha de frente contra a doença", finaliza o colunista.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE