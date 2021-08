Como os EUA podem ocupar o primeiro lugar no combate à epidemia?

Na busca da verdade sobre o combate dos EUA à pandemia, China lança relatório produzido por um think tank após seminário edit

Rádio Internacional da China - Foi lançado nesta segunda-feira (9), em Pequim, o primeiro relatório produzido por um think tank, que expõe a verdade sobre o combate dos Estados Unidos à pandemia de Covid-19.

No seminário “A realidade da luta antiepidêmica dos EUA”, Martin Jacques, pesquisador sênior da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, compartilhou suas opiniões online.

Ele acredita que, se o surto de Covid-19 ocorresse em 2012 ou 2010, a história da epidemia seria diferente. No entanto, a pandemia começou em 2020, quando as relações sino-norte-americanas se deterioraram gravemente. Portanto, desde o início, os Estados Unidos usaram a epidemia para "não poupar esforços" para atacar a China. De muitas maneiras, os governos e a imprensa de países ocidentais esconderam o sucesso da China no combate à epidemia.

Ao estigmatizar a reputação internacional da China, tentou-se desviar a atenção do público da incapacidade dos países ocidentais no controle da epidemia.

Segundo o acadêmico, o desempenho antiepidêmico dos EUA não pode ser comparado ao da China. Embora Biden não tenha continuado com a abordagem de Trump, ele fez acusações infundadas, como o "vazamento do laboratório", por isso a pressão da opinião pública contra a China não diminuiu. A Covid-19 foi dotada de um tom de "guerra fria” pelos Estados Unidos, e essa situação vai continuar.

