Conselho Federal de Medicina desautoriza “médica de Bolsonaro”: não há base científica para cloroquina

247 - O Conselho Federal de Medicina (CFM) irá posicionar-se nos próximos dias sobre o uso da cloroquina para o tratamento do coronavírus. A entidade já avisou o Ministério da Saúde que não qualquer base na na literatura científica que ateste a eficiência do medicamento.

O CFM não derá recomendar o uso indiscriminado da cloroquina, apesar da pressão de Jair Bolsonaro que, afrontando médicos e cientistas de todo o mundo, exige o uso do medicamento. A médica Nise Yamaguchi, que se tornou propagandista do cloroquina nas redes e “conselheira” informal do governo, foi ouvida por três horas por integrantes do conselho, mas não os convenceu, informa a coluna Painel , da Folha de S.Paulo.

No encontro, os médicos do CFM constatam que, de fato, Yamaguchi não se baseia em nada científico, mas apenas na sua percepção.

O plano do Conselho lançar um documento conjunto com sociedades de especialidades que têm relação com a doença, como as de Infectologia, Terapia Intensiva e Pneumologia.

O documento levará a uma nova rodada de confronto entre Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que deverá seguir a orientação das entidade médicas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.