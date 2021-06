Copa América: Covid atinge 10 trabalhadores do Mané Garrincha e funcionários de hotéis; já são 53 infectados

A cada dia crescem os casos de Covid-19 na Copa América e eles começam a atingir, além de jogadores e membros das delegações, funcionários do estádio Mané Garrincha e de hotéis de Brasília. Já são 53 casos edit

247 - Os casos de infecção pela Covid-19 crescem a cada dia entre jogadores, membros das equipes técnicas e funcionários dos estádios e hotéis que têm contato com os jogadores. Já são 53 infectados e até agora não se sabe quais as cepas presentes. Até esta quarta-feira (16), apenas jogadores e membros das comissões estavam doentes -agora são também 10 pessoas que trabalham no Estádio Mané Garrincha e em hotéis em Brasília.

São 27 casos de Covid-19 só em Brasília. O número foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio de testes aplicados até quarta-feira (16). Em Brasília estão infectados 13 membros da delegação venezuelana, dez terceirizados que estavam trabalhando no Estádio Nacional Mané Garrincha, três funcionários dos hotéis onde equipes estão hospedadas e um integrante da equipe da Conmebol. Brasília concentra o maior números de casos até agora.

A Secretaria de Saúde do DF mantém em sigilo o resultado da análise das amostras dos jogadores pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), informa o G1. O resultado deve apontar qual cepa infectou os participantes do evento.

Até o momento foram descobertos casos de coronavírus nas delegações da Venezuela, Colômbia, Bolívia e Peru. Os casos foram confirmados também no Rio de Janeiro.

Os infectados foram isolados em quartos individuais de um hotel em Brasília e outro no Rio de Janeiro sob controle médico das autoridades de saúde.

